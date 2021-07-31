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台山核電廠一號機組停機檢修

2021-07-31 列印
■台山核電廠決定對1號機組進行停機檢修。網上圖片
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　　內媒觀察者網引述中廣核網站七月三十日的消息指，因台山核電廠一號機組運行過程中出現少量燃料破損，雖仍在技術允許範圍內，但經中法雙方技術人員溝通，台山核電廠據核安全法規和核電廠運行規程，決定對一號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。目前，機組正在按照運行規程後撤至停堆狀態，反應堆安全可控。報道指，中廣核表示考慮到一號機組是全球首堆，剛投入運行不久，且結合電網開工建設粵西開關站施工線路避讓需求，才選擇此時停堆檢修。現時後續按照相關規程操作。

　　法國電力集團（EDF）上周四曾表示，如類似燃料棒密封的問題發生在法國，將暫時停運，以準確評估事態並阻斷其惡性發展，但未有要求中方停運。當時不僅法國電力，中國廣核集團、國際原子能機構（IAEA）都表示「沒有發現核洩漏現象」。



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