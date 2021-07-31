台山核電廠一號機組停機檢修

利物浦周四在奧地利與哈化柏林進行熱身賽，雖最終以3:4落敗，但焦點落在中堅華基爾雲迪積克身上，因此子事隔二百八十四日後終復出，並矢言這只是開始。 今場戰至七十分鐘，哈化柏林領先3:2，之後利物浦兩名養傷已久的中堅華基爾雲迪積克和祖高美斯一同後備上陣，披甲前更獲領隊高普擁抱鼓勵。可惜之後紅軍再度失守，其後有阿歷士張伯倫建功也好，仍以3:4落敗。 友賽落敗無損喜悅 荷蘭球星華基爾雲迪積克於去年十月遭遇嚴重膝傷，事隔二百八十四日後終於重返賽場，他賽後在社交網絡發文：「很難形容我現在的心情，不過對於所有人對我的支持，我感到十分感恩。我的醫生、物理治療師和教練等由第一天就一直陪伴我，...

2021-07-31