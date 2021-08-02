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台屏東縣豪雨水浸 小琉球街道變河流

2021-08-02 列印
　　台灣屏東縣，昨日受到西南氣流影響雨勢不斷，發佈豪雨特報，境內多處傳出水浸，離島小琉球亦因排水不及，街道變河流，被泥水淹沒，部份地區水位更到小腿。

　　屏東縣官網通告，竹田測站測出六小時累積雨量達一百六十二點五毫米，水浸達二級警戒；琉球測站三小時也測得一百四十三點五毫米，包括大福村大福漁港周邊、本福村中山路菜市場周邊，都出現水浸情形，無法通行。



　　有居民上載小琉球水浸相表示，早上六點水淹沒整條街道，直到八點水才退一點，但還是有積水。從照片可以看到，整條街道都被滾滾泥水淹沒，機車一半浸在水裏，還引起小波浪。

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