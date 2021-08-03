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英航母抵西太平洋後 與美澳日展開聯合演習

2021-08-03 列印
　　英國「伊利沙伯女皇號」航母編隊昨日經東沙海域通過巴士海峽，沿台灣東部外海北上日本。中國國防部早前回應，中方尊重各國艦船依法在南海航行自由，但堅決反對有別國不遠萬里派軍艦來刷「存在感」。伊利沙伯女皇號編隊稍後進入西太平洋後，將與美國、澳洲及日本等國展開聯合演習。伊利沙伯女皇號官方推特中亦表示：「我們現在穿過呂宋海峽進入菲律賓海」。而早前航經南海，未有進入任何爭議島嶼近海。

　　內媒引述「南海戰略態勢感知」指，截止周日為止，英國航母編隊沒有硬闖中國南海十二海里領海線的意圖。英國《衞報》引用英方稱：「伊利沙伯女皇號航母不會在南海與中國對抗，航母編隊將會選擇最短路線駛向菲律賓附近海域」。而英國國防部也表態，稱會與中國南沙島嶼和西沙島嶼保持距離航行。



　　內媒指，中方對此嚴陣以待。中國海軍的南海艦隊在上周一至周四連續進行實彈演練，而山東號航母在上周三現身海南島北部海域，連055大驅亦同時進入南海。



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