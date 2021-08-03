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台電核二廠「跳電」事故 原能會被要求交代事件

2021-08-03 列印
■台灣的台電核二廠二號機，上周二發生急停事故。網上圖片
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　　台灣的台電核二廠二號機上周二急停事故，原能會指是有人員誤觸開關導致。對此國民黨立法院黨團昨天質疑，有關說法是為了要掩蓋事實、怕被追究責任，要求原能會及台電必須給民眾一個說法。國民黨揚言，近期將會請立法院相關委員會的召委考察核二廠。據了解，核二廠二號機因主蒸汽隔離閥意外關閉而急停，原能會指，經確認為是控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一個主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，誤關閉該閥。國民黨質疑，五月跳電時，台電說有人誤觸開關，而這次跳電則是歸咎於清潔人員誤觸開關，指「台電的說法沒有最扯，只有更扯」。

　　會上引述台電內部人員指，管制線內是不能有任何椅子進入管制區，且控制開關上都有強力磁鐵吸附的壓克力罩。





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