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內地八省 發高溫黃色預警

2021-08-03 列印
■重慶民眾高溫戲水。新華社
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　　內地一方面要面對汛期大雨，同時亦要面對熱帶風暴的衝擊。內地中央氣象台、香港天文台及廣東省氣象台均表示，位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋，屆時將橫過廣東沿岸海域。而內地八省就繼續發佈高溫黃色預警，廣西、湖南、江西、貴州、重慶、四川、湖北、陝西等地的局部地區更可達攝氏四十度以上。內地中央氣象台指，近期南海季風雲團較為活躍，導致華南沿海一帶多對流性降雨。

　　預計周二發展為熱帶低壓；周三前後有望加強為熱帶風暴。 預測六日進入東海海域，受其影響，華南沿海一帶將有較強風雨，但後期路徑比較不確定。





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