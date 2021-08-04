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德巡防艦開赴南海 近20年首次

2021-08-04 列印
　　德國近二十年來首次派遣巡防艦駛往南海。有外媒報道指，此次航行旨在強調，德國不接受中國在南海的領土主張。中國外長王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》的承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議。德國國防部在社交網站發佈巡防艦巴伐利亞號周一出發的片段，防長卡倫鮑爾主持歡送儀式。

　　有官員透露，巴伐利亞號不會偏離貿易航線，不會駛過台灣海峽，但德國政府同時表明，派軍艦到南海是要強調德國不接受中方對南海的主權聲索。東盟外長會議上中國外長王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》的承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時深化海洋領域務實合作。強調早日達成「準則」是東盟各國的共識。



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