  • 2021年8月5日 星期四
  • 28º
  • 84%
熱門： 東京奧運李慧詩消費券新冠肺炎王祖賢

日報新聞 > 中國

東奧被擊致頭破血流　中國拳手落敗喊不公

2021-08-05 列印
　　出戰東京奧運會的中國拳擊選手胡建關，十六強遇上日本選手田中亮明，其間被後者使用頭撞和肘擊導頭破血流，最終落敗，賽果在內地引發熱議。胡建關其後亦控訴，自己的遭遇源於日本東道主的不公待遇。

　　胡建關在個人微博表示：「公平只為東道主服務的，我只不過是一個犧牲品。」



　　內媒報道指，在東奧男子拳擊十六強決賽時，日本選手田中亮第一回合就使用頭撞和肘擊，導致胡建關眉弓、額頭以及耳朵被撞破鮮血直流，但現場裁判無視，更沒警告日本選手。最終胡建關多處受傷，比賽視線受阻，被迫終止比賽，以一比三敗給日本選手。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd