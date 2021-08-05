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習近平埃爾多安互致賀電慶祝中土建交50周年

2021-08-05 列印
　　國家主席習近平與土耳其總統埃爾多安互致賀電，慶祝兩國建交五十周年。習近平在賀電中指出，五十年來，中土關係穩步發展，他高度重視中土關係發展，願與埃爾多安在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，加快對接發展戰略。埃爾多安表示，土中兩國關係具有實現互利發展的良好基礎，兩國基於相互尊重推進戰略合作，在地區和全球範圍內形成積極影響，土方高度重視雙邊關係發展。



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