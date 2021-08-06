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美向台售7.5億美元武器 外交部提出交涉

2021-08-06 列印
■此筆軍售案包括四十輛新型M109自行榴彈炮。美聯社
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　　美國國務院周三批出向台灣軍售潛在合約，總值達七億五千萬美元，是拜登上任以來的首筆對台軍售。據報，此筆軍售案包括四十輛新型M109自行榴彈炮、近一千七百套可將炮彈強化為更精準GPS制導炸彈的套件，及相關配套和訓練設施。北京外交部對此表示，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

　　外交部發言人就美國務院批准對台軍售回答記者提問時表示，台灣是中國領土不可分割的一部份。美國向台灣售武，是干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方重信守諾，切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，停止對台軍售和美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。 　





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