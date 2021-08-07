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美商貿團體促拜登重啟對華貿談

2021-08-07 列印
　　《華爾街日報》報道，約三十多個美國商貿團體，聯署致函美國財長耶倫及貿易代表戴琪，要求拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅。知情人士透露，戴琦對要求表示支持，但無透露正在制定的政策及細節。美國官員曾預計，評估將持續至本年秋季。

　　聯署信提到，中方已兌現第一階段中美貿易協議的承諾，包括向美國金融機構開放市場等，期望當局考慮關稅對美國的代價，取消中國貨品的進口關稅。而聯署團體包括美國全國商會、商業圓桌會議、零售商聯合會和半導體產業協會等。



　　據彭博社報道，哈佛大學發佈的最新排名顯示，中國出口的技術含量在中美貿易戰中得到提高。

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