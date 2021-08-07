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上海小學期末不考英語 中小學必修習思想讀本

2021-08-07 列印
　　內地推出教育「雙減政策」後，上海市教委發通知，要求中小學減輕學生過重課業負擔，小學期末考試不再考英語科，小三至小五期末考只限語文和數學，其他科只考查。另外，中小學均要把《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》作為必修內容，不得要求學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料。

　　嚴格執行「等第制」，亦嚴禁學校組織中小學生參加聯考，初中的語文、數學、外語學科可舉行期中和期末考試，其他學科只進行期末考試或考查，道德與法治、歷史、地理科考試將會採取開卷或開閉卷結合形式。



　　同時關注學童健康，各中小學要保證學生每天校園體育活動一小時，認真落實「三課、兩操、兩活動」（小學各年級落實「五課、兩操、兩活動」），且不得擠佔體育與健身課時和體育活動時間。

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