京修訂《突發事件應急預案》 完善機制應對自然災害

《市總體預案》對北京應對自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四大類突發事件的全流程作出了總體規定，當中分為八個部份，包括總則、組織機構與職責、監測與預警、應急處置與救援、恢復與重建、應急保障、預案管理、附則與附件等，其中新增預案管理部份。
修訂案列明，對於能夠判定為較大及以上突發事件等級的，相關單位需在發生兩小時內報告市委總值班室和市應急辦。如遇重大突發事件，最遲應在五小時內通過權威媒體向社會發佈信息。
港隊健兒在東京奧運創歷史，暫獲一金兩銀兩銅，而奧運閉幕禮將在周日舉行，獲空手道銅牌的劉慕裳會擔任港隊持旗手，笑言這是「幸運加上幸運」。港協暨奧委會會長霍震霆指留意到市民對本地體壇有正面討論，冀在各界努...
2021-08-07
內地嚴查校外培訓。網上流傳一段安徽執法人員破門而入，再對老師「叉頸」、「推撞」的影片，引發爭議。不少網民認為，這是粗暴執法，有的說「這不是抓嫖嗎」？官方昨天發佈，指該場所無辦學許可證，已責令其立即關閉...
2021-08-07
維珍銀河創辦人布蘭森上月完成太空之旅，開出太空旅遊第一槍，維珍銀河乘勝追擊，宣佈開始出售太空旅行機票，每張售價四十五萬美元（三百五十萬港元）起。另有兩個是免費座位，開放給抽獎中標的人士。大抽獎登記於九月一日結束。維珍銀河宣佈當地時間周四開賣機票，方案包括單人票、適合夫婦、朋友及家人的多人套票及包機等三種，銷售之初只先開放給公司重要名單內的早期預約者。 新開賣的機票將首先提供給名列「早期舉手者清單」的客人，也就是近幾個月支付一千美元按金，加入該公司「太空旅行者社群」（Spacefarer Community）的約一千人。早前，維珍銀河每張機票的售價為二十萬至二十五萬美元（...
2021-08-07
宏安旗下的青衣新盤薈藍，主攻開放式及一房戶，本周四（5日）公佈首批64伙價單，則全為開放式戶型，提供高達15%折扣，首張價單的入場價折實388.8萬元起；發展商更預告加推單位將有提價空間。 宏安地產執...
2021-08-07
美股周四造好，納指及標指齊創新高，惟港股昨日表現反覆，恒指、科指及國指全線向下。大市成交1480億元，為兩周來最低。重磅科網股ATMX重上升軌，惟快手（1024）位於監管風暴風眼，股價再創新低。乳業股...
2021-08-07
巴塞隆拿周四突然宣佈無法與隊長美斯續約，消息震驚球壇。該隊的聲明和主席拿樸達都指出，雙方已達成協議，卻因西甲工資帽條例而無法落實。然而，社交平台未見隊友道別，頓時令此事充滿疑點，故這可能是會方向賽會施壓的手段，逼使對方在工資帽上讓步，令緊絀的財政增添彈性。 周四巴塞突然宣佈：「儘管球會和美斯已達成續約協議，但受制於西甲工資帽而無法落實。美斯將不會留在巴塞，我們感謝他過去多年的貢獻，祝他前程似錦。」拿樸達及後進一步解釋：「很不幸球會財政狀況糟糕，球會工資總額是收入的百分之一百一十，沒有空間跟美斯續簽新約。」 就美斯離隊，巴塞表面上做足功夫，於官網大軍名單刪除了其名字，又羅列這...
2021-08-07
炎炎夏日，米珠蓮很懷念到北海道旅行的日子，北海道除有雪國稱號，其實亦有出名居酒屋，例如札幌市的淳吟，是當地最具人氣的特色居酒屋。店主松本洋平對原材料及食物配對要求嚴謹，開業至今共設計了多道令當地人津津...
2021-08-04
宇宙天團ERROR的多女MV《我們不Chok》上架不足1個月，已累積超過72萬Views，MV中邀得ViuTV節目《最後一屆口罩小姐》5位參賽者演出，尾聲站在阿Dee身旁的養眼Deep V女，正是肥仔...
2021-08-07
為了畫畫上網找煤球爐的照片，結果像作了一次記憶旅遊。 不要說今天的年輕人不知道煤球爐是甚麼，就算是過半百的人，煤球爐的記憶大概也早就淡出了。在我們小時候，也就是煤氣杜還沒有盛行的年代，煤球爐是家家戶戶必備的爐具。 煤球爐用耐火泥砌成圓桶形的爐膛，外面包以鐵皮，爐膛底下用鐵網架出一個空間，那是放木柴生火的地方：也是進風和清理灰燼之處，鐵皮桶在此處做一個小鐵皮門，可以開合調節空氣流通，以此控制火勢大小。所以上海人也把煤球爐叫作「風爐」。煤球用煤屑攙水做成，有專門的煤球廠生產，放在爐膛裏像一堆墨黑的鳥蛋，有時碎了，慳儉的家庭主婦會收拾細屑，加水調合，重新搓成球狀，曬乾了再用。每天...
2021-08-07
「大師級」馬主香港仔賽馬團體成員凌國龍，是位善心馬主，身位「以禮助人」協會主席，他經常都為有需要人士服務，回饋社會。凌國龍日前便在其社交網站，上載了數張相片，相中他和太太及兩位小朋友，聯同一眾以禮助人...
2021-08-07