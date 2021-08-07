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京修訂《突發事件應急預案》 完善機制應對自然災害

2021-08-07 列印
　　北京正式發佈《北京市突發事件總體應急預案（二〇二一年修訂）》。該預案為自二○○四年印發後的第四次修訂，結合疫情防控經驗，完善了巨災條件下應急體制機制。

　　《市總體預案》對北京應對自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四大類突發事件的全流程作出了總體規定，當中分為八個部份，包括總則、組織機構與職責、監測與預警、應急處置與救援、恢復與重建、應急保障、預案管理、附則與附件等，其中新增預案管理部份。



　　修訂案列明，對於能夠判定為較大及以上突發事件等級的，相關單位需在發生兩小時內報告市委總值班室和市應急辦。如遇重大突發事件，最遲應在五小時內通過權威媒體向社會發佈信息。

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