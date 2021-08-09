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粗暴對待補習老師 執法人員遭警告

2021-08-09 列印
　　內地嚴查校外培訓，日前網絡流傳一段片段顯示，安徽含山縣執法人員粗暴執法，用腳踢門而入，責令關停補習班，並當着學生面，像對待疑犯一樣掐住老師的脖子，將其押出課室，引發網民熱議。安徽含山縣人民政府昨日通報指，培訓班負責人被立案調查，社區工作人員分別被給予黨內警告處分和誡勉談話處理。

　　含山縣人民政府通過官方微博通報指，經初步調查，涉事機構無辦學許可證，為牟取利益，在疫情防控期間於密閉空間集聚學生補課，且無任何防護措施。影片中的老師賈某既非在職教師、也無教師資格證。



　　在現場處置中，社區工作人員王某面對賈某抗拒檢查、拒不開門的行為，不冷靜、不理智，處理方式簡單、粗暴；社區工作人員李某未按防疫要求佩戴口罩。針對上述行為，給予王某黨內警告處分，給予李某誡勉談話處理。下一步，含山縣將嚴格執行疫情防控相關規定，認真吸取經驗教訓，規範各項工作行為。

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