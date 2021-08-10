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《人民日報》： 內地醫美存安全隱患

2021-08-10 列印
　　《人民日報》發文指，內地醫療美容行業近年來迅速發展，愈來愈多的人選擇通過醫美實現變美的心願，但其中的問題卻不容忽視。文章指，一些醫美機構在宣傳過程中只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患，認為「相關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度。」

　　此外，文章引述從業人員表示，醫美機構應嚴格按照廣告法和醫療廣告管理辦法規定，依法取得醫療廣告審查證明並按規定發佈醫療廣告，不得發佈虛假醫療廣告以及虛假訊息。



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