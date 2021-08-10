《人民日報》： 內地醫美存安全隱患

一句「最重要多謝我自己」成為了近期金句。事實上，李靜教練這句真心話，的確可套用在任何人身上，尤其是賽馬世界。 馬圈中最大部份的持分者自然是馬迷朋友，他們的最終目標都是希望投注獲利，固然馬主引入佳駟、練馬師訓練有素、騎師發揮一絕，統統都是勝出賽事的元素，可是就算集合天時、地利與人和，也要投注的朋友慧眼揀中，才有希望贏到錢，因此「最重要多謝我自己」是必須的。 作為評馬人，提供心水是工作的一部份，但也不能視之為必然，「贏硬就唔使講馬」這說法雖然老土，卻絕對是可悲的事實，看來以後若有幸為讀者帶來啟發性的話，也真的不忘要來一句「最重要多謝我自己」。 朱鎮輝

2021-08-10