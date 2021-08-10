阿里巴巴員工捲性侵醜聞 濟南警調查

阿里巴巴陷入員工性侵醜聞事件，有高層要求女員工陪客戶，期間懷疑與客戶進行系列違法行為。受害員工其後向公司反映，但無結果，曾在公司飯堂發傳單求助。濟南警方已展開調查。阿里巴巴昨日宣佈辭退涉案男員工，永不錄用；兩名高層則引咎辭職，另外首席人力資源官被記過處分。同時，內地官媒再發文指，阿里需要一次大變革，不要妄想「大而不倒」。內地傳媒報道，阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇就事件發出內部公告，宣佈辭退涉案男員工，而且永不錄用。有關公告指，涉嫌性侵女員工的男員工與女同事在酒醉狀態下，有過度親密的行為，嚴重違反公司規定，但對於他是否有強姦或猥褻等違法行為，警方正調查取證。公告又宣佈集團兩名高層亦會引咎辭職，首席人力資源官童文紅被記過處分。官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」發表題為「銳評阿里王成文性侵事件」的文章，指事件給阿里巴巴一個巨大警示，指阿里需要一次大變革，不要妄想「大而不倒」，又指不要妄想像韓國財閥一樣操控一切。文章引述網友指，阿里今次事件爆發，是冰凍三尺非一日之寒，又提到，當一個巨頭觸犯社會公義，不需要與另一個巨頭進行商戰，只需要「一個人民就能打倒你」。