演講內容惹爭議 雷軍否認遭馬雲妻訓斥

小米創辦人兼董事長雷軍在周二晚的演講中稱，「曾因股價低迷，被投資者當小學生訓斥一個多小時」，及後網上盛傳此投資者為馬雲妻子張瑛，雷軍澄清是謠言，稱跟張瑛是朋友，但演講提到的投資話題跟她無關。有媒體向馬雲求證，馬雲就回應稱：「馬上報案」。雷軍周二的演講回憶小米在二○一九年「狂跌」的遭遇，指有位投資者，指名一定要見我，並把我們當小學生，數落了一個多小時。他指「會後，我一個人在會議室呆了很久。那一刻，我非常絕望」。其後，網上隨即傳出數落雷軍一小時的人是馬雲妻子張瑛的流言。雷軍周三朋友圈闢謠：「我跟張瑛是朋友，昨晚演講中的投資話題跟她沒關係，網上傳聞都是謠言。」