美軍動員2.5萬人 開展應對中國作戰演習

日媒報道，美軍動員二萬五千人進行包括應對中國的作戰演習。據悉，上月二十六日美軍亦進行了海軍陸戰隊在偏遠島嶼上奪取關鍵海上地形的演習。共同社報道，美國海軍陸戰隊與海軍本月三日至明天在夏威夷周邊舉行聯合演習，包括應對中國遠程導彈能力提升的訓練，希望在島嶼地區部署部隊，並確保攻擊據點，提高地面部隊進入涵蓋南西諸島、台灣、菲律賓等的「第一島鏈」，並支援海軍的能力。據悉，是次訓練相信是意圖牽制加強海洋活動的中國。美軍，於上月二十六日亦在日本沖繩進行了演習。據美國美國海軍陸戰隊第三遠征軍社交媒體指，是次演習展示了海軍陸戰隊在偏遠島嶼上奪取關鍵海上地形的能力。