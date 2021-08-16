菅義偉內閣再有三人　 參拜靖國神社

日本首相菅義偉內閣閣員昨天再有三人參拜靖國神社，連續兩年二戰結束日當天都有閣員參拜。本年到目前為止，包括上周五參拜的閣員已有五人。周日正值二戰結束七十六周年，日皇德仁在全國戰歿者追悼會沿襲「深刻反省」、不重蹈戰爭覆轍的說法；不過首相菅義偉則未提及日本對亞洲各國的責任，及向靖國神社獻上祭祀費。日本放送協會（NHK）報道，昨天是二次大戰結束七十六周年，菅內閣的文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎，及國際博覽會（世界博覽會）擔當大臣井上信治三人，周日上午前往靖國神社參拜。同日在東京都千代田區的日本武道館，舉行由日本政府主辦的全國戰歿者追悼會，日皇德仁致詞依舊以「深刻反省」的表現來表達追悼之意。他說，對在戰場上四散及戰禍中倒下的人們，要跟全體國民一同表達由衷追悼之意，並祈願世界和平及日本更進一步的發展。中國駐日大使館對日方的消極動向表示，強烈不滿及堅決反對。