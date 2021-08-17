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長征七號遙四運載火箭 料8‧16運抵發射場

2021-08-17 列印
■長征七號遙四運載火箭，已完成出廠前所有研製工作。網上圖片
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　　中國載人航天工程辦公室發佈，執行天舟三號飛行任務的長征七號遙四運載火箭，已完成出廠前所有研製工作，並於北京時間二○二一年八月十六日安全運抵文昌航天發射場。長征七號遙四運載火箭將與早前已抵的天舟三號貨運飛船，一起按計劃開展發射場區總裝和測試工作。執行神舟十三號飛行任務的載人飛船及運載火箭，正在酒泉發射場按計劃同步開展各項準備工作。目前，兩個發射場設施設備狀態良好，參試各系統正在全力開展任務準備。

　　據悉，中國載人航天工程進入空間站階段後，多任務交叉並行將成為工作常態。





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