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習近平撰文 要求加強黨政治建設

2021-08-17 列印
■習近平發表文章，要求總結黨的歷史經驗，加強政治建設。新華社
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　　中共總書記習近平日前於《求是》雜誌上發表文章，要求總結黨的歷史經驗，加強政治建設。文章指，黨的政治建設首要任務，是保證全黨服從中央，堅持黨中央權威和集中統一領導，要教育全黨從黨史中吸取正反兩方面歷史經驗。文章表示，要教育引導全黨從黨史中吸取正反兩方面歷史經驗，堅定不移向黨中央看齊，切實增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

　　「兩個維護」是指維護習近平黨中央及全黨核心地位，和維護黨中央權威和集中統一領導。而「維護」要體現在堅決貫徹黨中央決策部署的行動上，體現在履職盡責、做好本職工作的實效上；還有要體現在黨員、幹部的日常言行上。



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