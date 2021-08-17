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賤嘴惹禍！台童遭同窗摑穿耳膜

2021-08-17 列印
　　台北市一名就讀小六的男童，前年因屢次追問他的同學「你在自慰嗎？」慘捱對方一巴掌，導致耳膜破裂，事後男童父母索償逾三十七萬台幣（約十萬港元）。台北地院審酌男童傷勢不需請看護照料，且傷勢瘉合後聽力正常，判決打人的學童僅需賠償台幣一萬八千八百零八元（約五千三百港元），有網民批評事主是「自找」。不少網民形容徐同學苦果自招，不過大部份的聲音都是反對暴力，表示受滋擾的男同學應向老師反映事件，青春期少年對性有好奇心，但若有過份行為，將成為性騷擾，家長應令兒子好好反省，否則口不擇言很容易惹禍。





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