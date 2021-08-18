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孟晚舟指無隱瞞華為在伊朗有生意

2021-08-18 列印
美聯社
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　　華為副董事長孟晚舟（見圖）引渡聆訊，辯方律師否認孟晚舟向滙豐隱瞞華為與子公司星通與伊朗做生意，強調滙豐一早知情，並選擇在美國分行進行美元結算。

　　代表孟晚舟的律師提到，孟晚舟對銀行結算方式毫不知情，無證據顯示孟晚舟令銀行作出可能陷入民事或刑事風險的決定。



　　律師指，孟晚舟在二○一三年簡報已向滙豐提及華為與星通在伊朗的生意，繼續與華為合作是滙豐的選擇，孟晚舟並無誤導或誘使滙豐違反美國對伊朗的制裁，亦無造成滙豐損失，形容美國請求引渡的理據站不住腳。

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