質疑控方證據不足 孟晚舟律師促拒絕引渡

華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊進入最後階段，代表孟晚舟的兩名辯方律師周二總結陳詞時指，控方針對孟晚舟欺詐的證據不足，要求法庭拒絕將孟晚舟引渡到美國受審。外媒引述辯方律師指，控方無法證明孟晚舟向滙豐說謊、無法證明滙豐在事件中蒙受任何實際損失，亦未能證明孟晚舟的行為，與控方所講的損害，有任何關連。另一辯方律師就質疑，控方指孟晚舟的行為令滙豐陷入信譽損失風險，但法律上必須證明行為帶來損失，或蒙受損失的威脅，才構成實際的欺詐犯罪。單純說謊並不違法，條例亦沒有將單純的信譽損失，界定為可提出欺詐控罪的理由。案件周三繼續聆訊，屆時司法部律師將總結陳詞，之後由法官結案。