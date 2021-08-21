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內地男生遭母強逼補習 帶警查處違規培訓機構

2021-08-21 列印
　　內蒙古廣播電視台報道，內蒙古呼和浩特原培訓機構「嚴師學堂」在教育部公佈「雙減」政策後，打着夏令營的旗號補課，被初中生舉報並帶領警察現場查處。目前該機構已被玉泉區市場監督管理局查封，徹底關閉取締。

　　據該學生表示，原市區補習班已被查處，所以被母親帶到此處接受補習。而當他表達了此地是補課基地而不是夏令營的疑惑後，幾名高年級學生用腳踹他，並將他關在屋內。隨後，他奮力拍門逃出，並憤然報警舉報了補習班和對他訴諸暴力的學生。



　　該學生透露，夏令營的前身是玉泉區的「嚴師學堂」。據報，有關學堂雖經多次關停取締，仍在違規開展培訓。

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