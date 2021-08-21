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每日踢足球三句鐘　蘭州八旬翁成「網紅」

2021-08-21 列印
　　甘肅蘭州有位八十歲「足球爺爺」身手靈活，每日踢足球三小時。有人將他馳騁球場的片段放上網，令他在當地成為「網紅」。

　　內媒中新社引述從小熱愛運動的楊天昕表示：「熱身半個小時，十幾分鐘活動我的踝關節、膝關節，活動熱身以後再跑跑步、傳傳球。熱身以後就開始踢球了。」



　　報道指，他退休後開始踢球，每年踢二百多日，且堅持每日踢三小時。隊友們也很喜歡和他一起，上場時都會跟他配合。楊天昕說，運動帶給自己最多的是改變了自己的心態，他表示無論何時都要保持積極樂觀的心態。

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