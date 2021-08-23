鄭州發暴雨紅色預警 緊急疏散23萬人

內地的多區再有暴雨，包括鄭州及陝西勉縣。鄭州市氣象台，發出暴雨紅色預警信號，而當地緊急轉移避險二十三萬人；陝西漢中勉縣有群眾被困，至周日中午已安全轉移三百餘名被困群眾。據氣象台預報，河南昨日是本輪降雨的最強時段。上午，鄭州已經開始下雨，當地也發佈了暴雨黃色預警，至下午氣象台發出暴雨紅色預警信號。預計未來，鄭州市區、航空港區、新鄭、滎陽降水量將達一百毫米以上，並伴有雷暴、短時大風等強對流天氣。目前，鄭州主要河道除險加固，河道處於低位。當地緊急轉移避險二十三萬人，啟動防汛II級應急響應。河南滎陽、長垣啟動防汛I級應急響應。陝西漢中勉縣周六及周日出現暴雨至特大暴雨。勉縣氣象台雨情報告顯示，周六晚八時至周日早八時，縣城監測站十二小時內降雨量達二百二十四毫米。有部份群眾被困，漢中市消防救援支隊迅速展開救援，至周日中午已安全轉移三百餘名被困群眾。