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台陸軍副司令兒子酒後罵警被扣查

2021-08-23 列印
■賀男是陸軍564旅上尉，其父親賀政上月才升任陸軍副司令。網上圖片
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　　台媒報道，高雄一名三十一歲賀姓男子上周六凌晨酒後在鳳山區中泰街大聲喧嘩，遭居民報案檢舉，並對到場的警方大罵「三字經」，男子被警方依妨害公務、公然侮辱等罪移送偵辦。據悉賀姓男子是564旅姓賀上尉，其父親是陸軍副司令賀政中將。陸軍第八軍團指揮部事後亦證實事件。陸軍第八軍團指揮部指，所屬裝甲564旅賀姓上尉休假期間，因酒後喧鬧等行為，被警員以妨礙公務等罪移送調查，全案由檢警偵辦中。對於賀男的不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲。

　　據悉，當晚賀男與友人在鳳山餐敍後，疑似酒醉情緒失控，在中泰街附近四處咆哮，才遭舉報。





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