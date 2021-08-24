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山西擬定殯葬新規 禁生產紙紮祭品

2021-08-24 列印
　　內地近年推動殯葬文化改革，山西省日前就制訂《殯葬管理條例草案》徵求意見，其中作出系列明確規定，包括禁止生產和銷售紙紮祭品、紙錢等喪葬用品。市民可在九月十九日前提交有關意見。山西司法廳就上述草案發表公告，強調殯葬管理工作堅持依法依規，革除喪葬陋習，提倡和鼓勵節地生態安葬、骨灰立體安葬、不保留骨灰和捐獻遺體。對採取節地生態安葬，縣級以上人民政府應當給予適當補貼。縣級以上人民政府應當為不保留骨灰和捐獻遺體的逝者建立集中紀念設施。

　　除禁止生產和銷售紙紮祭品等封建迷信喪葬用品外，亦禁止向火葬區銷售棺材等土葬用品，但是向省內有土葬習俗的少數民族居民銷售土葬用品除外。此外，草案禁止建設、出售超標準墓穴、豪華墓、硬化大墓、活人墓。



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