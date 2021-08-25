解放軍昨日起一連三日會在多個海域進行實彈射擊演練，禁止船隻駛入，演習地點包括南海、黃海北部，以及渤海海峽長島海域。正在亞洲訪問的美國副總統賀錦麗周二作出批評，中國在引起主權爭議的南中國海作出的舉措，形同「威迫」和「恫嚇」，重申美國將會支持區內的盟友，抗衡北京。北京外交部回應，由以美國倉卒從阿富汗撤軍一事，指美國「想來就來想走就走」，抹黑霸凌其他國家不必負責。阿富汗近期的混亂局勢發展引起全球關注，也導致拜登政府成為眾矢之的。這次東南亞之旅，賀錦麗除了想拉攏盟國一起抗衡中國外，還希望為拜登政府挽回頹勢，重振其他國家對美國的信任和信心。賀錦麗在新加坡訪問時，就指：「我們知道北京繼續威逼、恫嚇及在南中國海廣泛區域宣示主權。北京的舉動繼續破壞以規則為本的秩序及威脅其他主權國家。美國與我們的盟國和夥伴並肩，應對中國的威脅。」外交部抨美在阿富汗「想走就走」北京外交部發言人汪文斌指，阿富汗現狀告知世人「何謂美國規則」，即「美國可肆意對一個主權國進行軍事干涉，而不必為這個國家的人民所遭受的苦難負責；美國可以想來就來，想走就走，而不必徵求國際社會，哪怕是其盟國的意見；為了維護『美國第一』，美國可任意地抹黑、打壓、脅迫、霸凌他國，而不必付出任何的代價，這就是美國想要的秩序。」中國外交部長王毅早前重申，南海局勢總體是穩定的，航行和飛越自由得到依法保護，這是中國和東盟國家共同努力的結果，不容唱衰和抹煞。﻿