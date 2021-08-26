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美總統氣候特使擬九月再訪華

2021-08-26 列印
■美國總統氣候問題特使克里擬於九月訪華。網上圖片
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　　氣候問題全球多國都關注。路透社引述兩名知情人士稱，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）擬於九月訪華，繼續將氣候變化作為兩國更密切合作的領域。如果成行，這將是克里繼今年四月之後，第二次以氣候特使身份訪問中國。

　　應中方邀請，美國總統氣候問題特使克里曾於四月十四日至十七日訪華，會談結束後雙方發表了應對氣候危機聯合聲明。中國外交部發言人汪文斌當時說，會談期間，雙方就合作應對氣候變化、領導人氣候峰會、《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議等議題，進行了坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啟中美氣候變化對話合作渠道。



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