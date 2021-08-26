  • 2021年8月26日 星期四
  • 29º
  • 86%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 中國

賀錦麗批北京欺負東南亞鄰國

2021-08-26 列印
■賀錦麗再批北京在南海的主張，是欺負東南亞鄰國。美聯社
Previous Next

　　正在越南河內訪問的美國副總統賀錦麗， 再批北京在南海的主張，是欺負東南亞鄰國。北京外交部強調，中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，搞亂地區和平穩定。而越南總理范明政於二十四日會見中國駐越南大使表示，越方高度重視發展對華關係，這是越南對外政策的戰略抉擇和頭等優先。

　　據報，賀錦麗與越南國家主席阮春福、副主席武氏映春和總理范明政會面時，提議讓美國軍艦更常造訪當地。北京外交部發言人汪文斌強調，中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定。中方更批美方總是試圖以規則秩序，為自己的自私自利及霸凌霸道行徑辯護，又為維護「美國第一」而任意地抹黑、打壓、脅迫、霸凌其他國家。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd