安徽馬戲團賣獅子遺體 五人判囚罰款

安徽一家馬戲團的負責人李某違規出售獅子屍體案，李某及參與收購、出售獅子腿的涉案四人因危害珍貴、瀕危野生動物罪，被溫嶺法院判處八個月至五年六個月不等的有期徒刑，並處一萬元至八萬元（人民幣，下同）不等的罰金。案情指，去年一月，李某馬戲團裏一頭馴養繁殖的獅子因呼吸困難，搶救無效不治。李某未按規定向林業部門報告，私自儲存屍體，並於去年七月經朋友馬某介紹，以一萬六千元賣給李某和尹某。李、尹二人將屍體進行了處理，留下四條獅子腿賣給在溫嶺一家菜市場的鄭某。鄭某將一條獅子腿賣給孫某，將剩餘三條送到林某家中，兩人在交易時被警方拘捕。據報，涉案獅子屬非洲獅，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二，查扣的獅子身體部位屬國家重點保護野生動物製品。該案承辦檢察官表示，法例規定，馴養繁殖的珍貴、瀕危野生動物，未經批准不能買賣；即使死亡，也要根據規定處理，不能私自買賣屍體，更不能食用。