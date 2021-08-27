北大生六年前弒母 罪成被判死刑

北大學生吳謝宇六年前殺害母親案一審宣判，故意殺人、詐騙及買賣身份證件罪成，在福建被判死刑。他早前在庭上指出，弒母原因是因「母親活得太辛苦，殺死她是幫她解脫」。他更指，在他的概念中，殺害母親這事就像是推理完成一個數學模式。案情指一五年七月，吳謝宇在當地母親任教的中學宿舍用啞鈴殺母，再向親友謊稱母親陪他出國留學；又騙取親友一百四十四萬元揮霍，利用多張身份證隱藏身份逃避追查，直至前年在重慶機場被捕。