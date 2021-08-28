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網信辦出手整治「飯圈」亂象

2021-08-28 列印
■中國偶像的支持者組成的「飯圈文化」，引起多種亂象。新華社
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　　中央網信辦發佈通知，將進一步加強「飯圈」（粉絲圈子的簡稱）亂象問題治理。要求取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能。僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識。另亦提出嚴管明星經紀公司、嚴禁呈現互撕信息、嚴控未成年人參與等十項要求。

　　發佈的具體措施如下：「取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕信息、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為」等。當局要求有關平台切實履行管理責任，及時發現清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊等各類有害信息，從嚴處置違法違規帳號，要有效防止輿情升溫發酵，否則從重處罰；同時對問題集中、履責不力、誘導未成年人參與應援集資的網站平台，亦依法依規處置處罰。



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