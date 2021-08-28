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祝融號數據：北半球或存在「古海洋」

2021-08-28 列印
■祝融號的微博帳號，表示「我繼續在火星上站崗搬磚」。網上圖片
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　　中國的火星探索有新進程，昨日中國科學院官方微博「中科院之聲」發佈，祝融號地形數據表明，火星北半球可能存在「古海洋」。中國首次火星探測巡視器「天問一號」於二○二一年五月十五日成功著陸於火星烏托邦平原南部。據中科院網頁指，據MOLA高程和粗糙度數據顯示，烏托邦平原地形平坦且缺乏明顯撞擊坑，揭示該盆地內部受到長期的改造和後期北方荒原（Vastitas Borealis Formation，VBF）物質堆積，同時多種地貌特徵指示烏托邦平原，曾存在大量的水冰/揮發。

　　「中科院之聲」指「烏托邦平原位於推測的古海岸線內，剖析著陸區的地形地貌、物質成份，對探索其地質演化歷史、驗證火星「古海洋」假說具有重要意義」。





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