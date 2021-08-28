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中國網民人數超過十億 互聯網普及率70%

2021-08-28 列印
■近年短視頻及直播在農村興起。新華社
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　　中國互聯網絡信息中心發佈，第四十八次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。數據顯示，截至本年六月，中國網民規模達到十億一千一百萬，較去年十二月增長二千一百七十五萬，互聯網普及率達七成一，成為全球最多網民的國家。據報告，今年上半年中國個人互聯網應用呈持續穩定增長態勢。不但人均每周上網時長為有二十六點九小時，對比去年底增長零點七小時。其中，網上外賣、在線醫療和在線辦公的用戶規模增長最為顯著，增長率均在一成以上。

　　而短視頻及直播方面，截至六月底，短視頻用戶規模達八億八千多萬，佔網民整體的八成七八。





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