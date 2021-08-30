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陝西安康賓館遇泥石流 15人被困

2021-08-30 列印
■消防在接出一民眾後，又匆匆回現場再搜救。網上圖片
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　　內地多地受暴雨影響，在上周六及周日陝西安康鎮坪縣一賓館遇泥石流，有十五名群眾被困，經當地消防的搜救全部被困者都安全撤離。 目前暫無人員傷亡的報告。

　　內媒的微博報道指，是當地二十九日凌晨三時三十分左右，降雨導致鎮坪縣城關鎮的鑫園賓館向坡面遇泥石流，洪水及泥石沖入多人熟睡的賓館內，有十五名群眾被困。由網上流傳片段可見，泥石流更令賓館房間水浸，樓梯成小瀑布，而賓館門前更有一堆泥石。消防在接出一民眾後又匆匆回現場再搜救，而救出的民眾意識清醒及可自行步行而出。



　　安康消防立即調派兩車十人趕赴現場救援，經消防多次入內將被困民眾接出，十五名被困群眾先後安全撤離。而賓館周邊的六十八名群眾也已及時疏散。

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