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佛山吊臂車撞冧棚架一死兩傷

2021-08-30 列印
■廣東佛山市三水區寶月村一綜合市場門口，發生吊臂車撞冧棚架意外。網上圖片
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　　廣東佛山市發生吊臂車撞冧棚架意外，導致一人死亡，二人輕傷。涉事司機和車輛隨後被警方帶走調查。意外發生在周六（二十八日）上午，三水區寶月村一綜合市場門口，一輛吊臂車進入市場廣場後，吊臂撞到棚架，導致棚架整個向一側傾塌。當時棚架下停泊有數輛車，有人在聊天。

　　寶月村書記指，看到棚架傾塌後，附近的村民紛紛跑出來，合力將棚架抬起，救出被困人士。 兩人受輕微傷，到醫院檢查後顯示無大礙，另一人不幸身亡。有商戶表示，市場大約是五、六年前建的，當時棚架就已經存在，平時有人會在底下納涼、賣菜，也有人在該處停放車輛。





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