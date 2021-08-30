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台小六女生偷嚐禁果 同學爸爸囚兩年六月

2021-08-30 列印
■林男與女方家屬以三十萬元新台和解。網上圖片
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　　台灣台中一名十二歲的小六女生與大她二十歲的同學爸爸拍拖，更多次發生性關係。最終事件揭發後，台中高分院依未成年人性交罪，判其男友二年六月徒刑，不過就可上訴。據報，法官考量其已與女方家屬和解，且犯後態度良好。台媒報道指，該名涉事林姓男子的女兒就讀小學六年級，故他認識其同班的女同學小雯（化名），兩人迅速發展「父女戀」，林男在明知小雯未成年的情況下，去年三月十一日下午佯裝要載小雯為由，要女兒先坐的士回家，在女兒離開後，帶小雯前往時租酒店，發生第一次性關係，其後再發生多次性行為。林男為了與小雯聯繫，更買了一部手機送到其學校警衞室，經警衞察覺告知小雯老師後，經幾次詢問下，才發現了真相。



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