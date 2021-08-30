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美氣候問題特使克里擬本周訪華

2021-08-30 列印
　　日前有報道指美國氣候問題特使克里計劃本周再次訪問中國，而美國媒體《華爾街日報》引述消息指，克里此行是向中方施壓，要求對方正式宣佈停止為國際燃煤項目提供資金。而中國外交部及美國駐華大使館表示，對有關克里的任何訪華計劃，並毋須要通報的訊息。報道指，總部設在北京的國際綠色金融研究所最新的研究指，北京今年並無資助任何新的外國煤廠或投資項目，是自二○一三年展開「一帶一路倡議」以來首見。不過報道指美方認為仍然不足夠，中方應該正式宣佈停止這類項目。但報道引述分析，中方不希望被視為對西方壓力的屈服，會強調在履行好當前溫室氣體減排承諾後，才會有新的承諾。





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