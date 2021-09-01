賣掉親骨肉兼敲詐買家 河源23歲狠母被捕

廣州河源市警方最近成功偵破一宗拐賣兒童案，當中二十三歲的狠心母親不但賣掉自己的親骨肉，還敲詐勒索買家，買家不堪其擾下，最終選擇報警「同歸於盡」。目前，犯罪嫌疑人黃某妮、黃某妹及報案人江某鋒均被刑事拘留。上周一被拐男嬰與其親生父親葉某龍進行認親，被拐男嬰已平安回家。經查實去年八月，買家江某鋒經過中間人介紹，與賣家黃某妮商定以十一萬五千元（人民幣，下同）價格購買了其於去年十二月在紫金縣婦幼保健院生下的男嬰。雙方達成交易後，黃某妮、黃某妹均非法獲取幾萬元利益不等。沒想到，黃女竟食髓知味，多次以買賣小孩為由對江男進行敲詐勒索，讓江男不堪其擾，最後選擇報警處理。目前，犯罪嫌疑人黃某妮、黃某妹、江某鋒已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。