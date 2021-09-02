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騰訊音樂：大部份獨家音樂版權已解約

2021-09-02 列印
■騰訊音樂的絕大部份獨家協議，均已解約。網上圖片
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　　騰訊旗下騰訊音樂宣佈放棄音樂版權獨家授權的權利。騰訊音樂發出聲明，指國家市場監督管理總局於二○二一年七月二十四日發佈《騰訊控股有限公司收購中國音樂集團股權違法實施經營者集中案行政處罰決定書》（國市監處[2021]67號），要求騰訊自決定書發佈之日起三十日內，解除與上游版權方已達成的獨家協議。據此，騰訊嚴格按照《決定書》要求，通過郵件方式正式向相關上游版權方通報會盡快解除獨家協議。

　　截至上周一 （二十三日），騰訊針對已達成獨家協議的全部上游版權方發送函件，告知需按期解約，絕大部份獨家協議均已解約。至於未解約的已向他們發出放棄音樂版權獨家授權聲明，他們將可自行向其他經營者授權，相關責任不予追究。



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