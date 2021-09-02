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螞蟻擬與國企成立新公司 處理十億客戶數據

2021-09-02 列印
　　外電引消息指，螞蟻集團將會與中國國資企業成立一間合資的信用評估公司，控制螞蟻集團現有超過十億客戶的數據。據報，螞蟻與浙江旅遊投資集團會各佔新公司三成五的股權。報道指，該新公司註冊股本為五億元人民幣，最快十月成立。計劃中螞蟻集團和浙江旅遊投資集團會各佔三成五股權，而其他持股的國資企業就包括，杭州金融投資集團和浙江電子口岸。據報，該新公司的股權結構將可以令螞蟻集團重新推動在港上市。





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