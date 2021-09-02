郎平卸任女排主教練 撰文慨歎：東奧留下遺憾

中國女排主教練郎平昨日在個人社交媒體宣佈自己已經離任。據中新體育消息，郎平離任後的第一站是去蘇州為一年前因病去世的母親掃墓。郎平發文宣佈這是她離任中國女排主教練的第一天。郎平說東京奧運確實留下遺憾：「但不管是不是完美，我都要交棒，要告別了。回首這麼多年的排球生涯，我覺得很滿足，很幸福。」她早前受央視專訪時，回憶起自己剛進國家隊時接受的訓練，「愈練難度愈大，我開始煩躁、失去耐心。現在回想起來，當時教練讓我們練的，就是如何在特別困難時咬牙堅持、如何想辦法戰勝自己。」報道指，這是中國女排帶給郎平的經歷，也是郎平留在中國女排的精神。