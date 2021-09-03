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11網約車平台遭約談 須革除惡性競爭行為

2021-09-03 列印
　　交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車共十一家網約車平台公司進行聯合約談。

　　據約談指，部份平台公司通過多種營銷手段惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的司機和車輛「帶車加盟」，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司機與乘客權益。



　　當局要求平台規範定價行為，降低抽成比例，主動向社會公佈計價規則、抽成比例等，切實保障司機與乘客的合法權益，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。

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