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粗暴拉扯女乘客 西安地鐵保安停職

2021-09-03 列印
　　西安地鐵保安拖拽女乘客致其衣衫不整事件有新進展，當地公安局通報，女乘客郭某及老伯陳某的擾亂地鐵公共秩序行為輕微，予批評教育；而姓陳保安員工作方法簡單粗暴，予以停職。不過有內媒向西安地鐵兩家中標保安公司查詢，均否認涉事保安是其公司的員工，令網民質疑「誰給他停職」？

　　另外，西安市紀委監委通報，涉事西安市軌道交通集團及其運營分公司三名相關負責人遭黨內警告處分，另處理四人。



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