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阿里巴巴擲千億元 推動「共同富裕」

2021-09-04 列印
阿里巴巴擲千億元 推動「共同富裕」
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　　阿里巴巴正式公佈，該集團在二○二五年前投入一千億元人民幣（約一千二百億港元）落實十項具體行動，助力推動「共同富裕」。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴在過去二十二年是中國社會和經濟發展的受益者，指集團堅信「國家好，社會好，阿里巴巴才會好」，他強調集團願意為在高質量發展中，實現共同富裕貢獻綿薄之力。

　　據公佈，阿里巴巴集團將正式成立「阿里巴巴助力共同富裕工作小組」，該小組將作為集團常設機構，負責二○二五年前落實「共同富裕」相關工作。行動將圍繞科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢社群關愛和設立共同富裕發展基金五大方向。



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