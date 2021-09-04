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山東女生遭掌摑辱罵 雙方以調解結案

2021-09-04 列印
■寧陽縣某中學一名姓范的學生等四人，對趙同學辱罵和毆打。網上圖片
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　　一段「女生遭掌摑辱罵」的影片近日在內地網絡流傳，引發網民關注。據報，事件發生在山東寧陽，涉事人士均未成年。警方表示，依法進行調解處理，雙方達成並履行了調解協議。警方表示，寧陽縣某中學一名姓范的學生等四人，在上月中因瑣事與趙同學發生爭執，隨後對趙同學辱罵和毆打，並在過程中拍下了影片。當晚，趙同學的家長向公安機關報案。寧陽縣教育局工作人員表示，接警方通報後，已責成相關學校對涉事學生依照校規校紀進行了嚴肅處理，同時做好涉事學生的心理疏導工作。



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