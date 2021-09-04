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「大連日本風情街」宣佈停業

2021-09-04 列印
■俗稱「大連日本風情街」，九月一日宣佈停業。 網上圖片
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　　據內媒報道，俗稱「大連日本風情街」、位於大連市金石灘國家旅遊度假區的「盛唐·小京都」開業不幾天，因為受到諸多市民網民爭議，九月一日宣佈停業。該項目的園林、建築、裝飾等風格均仿照日本京都地區。商業街售賣的食品、生活用品均為日本特色。項目主要由一條主商業街和周邊別墅區構成。

　　由於大連歷史上曾遭受過旅順大屠殺和長期日本殖民統治，項目開業迅速引發了網絡爭議。網民指出，文化項目要符合中國實際，尊重民族自尊心。商業街管理部門周三發佈：「商業街已完成試運營工作，公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。」 項目招商人員表示，主商業街要求店舖必須為日本獨資或者日資佔五成以上的合資企業。



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