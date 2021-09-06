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限遊令下未成年湧入　《王者榮耀》伺服器「死機」

2021-09-06 列印
　　內地新規定未成年人只能在周末及假日晚八時至九時打機一小時。上周六晚迎來首個限遊令新規實施後的周末特許時段，結果大批未成年者「一窩蜂」湧入打機，導致網遊《王者榮耀》伺服器死機，直到九時都無法沒進入遊戲。《王者榮耀》發聲明道歉，稱問題已處理完成，並會向玩家提供虛擬道具作補償，不過就未有說明伺服器「死機」原因。

　　《王者榮耀》表示對為玩家帶來的影響感到非常抱歉，稱問題已逐步恢復，不過未有說明伺服器死機原因。



  內媒就指，《王者榮耀》伺服器突然崩潰，原因或與大批量青少年周末爭住打機有關。

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